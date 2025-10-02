2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 74314 -11.7 34590 ２. 純金信託 19090-2.4 18175 ３. 日経Ｄインバ 13550 -13.67753 ４. 日経ベア２9022 -28.1 190.4