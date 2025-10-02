平戸市沖で1日、漁船同士が衝突する事故がありました。 1日正午過ぎ、平戸市沖で「平戸瀬戸で衝突した」と第7管区海上保安本部に通報がありました。 平戸海上保安署によりますと、ともに佐世保市の九十九島漁協に所属する漁船で「66瑠海斗」と「叶帆」が衝突。 「叶帆」は事故の衝撃で船体が真っ二つに割れ、後方部分が沈没しました。 双方の乗組員はいずれも救命胴衣を身に着けていませんでしたが、全員無事でした