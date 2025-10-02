Awesome City Clubがデビュー10周年を記念して展開している10作連続リリース企画。その第7弾となる新曲「Miracle」が、10月8日に配信リリースされることが決定した。本作は、作詞・作曲・アレンジと、制作の全てをatagiが担当。10作連続リリースも後半戦。今作は浮遊感のあるトラックに男女の恋愛模様をatagi、PORINのボーカルでユニゾンで響かせ、秋の夜長に寄り添う楽曲となっている。同日21時には本作のリリックビデオ公開も予