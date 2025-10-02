お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（水曜後9・00）に出演。芸能界の風潮に物申した。この日は「お金の使い方がうまい女＆ヘタな女」というテーマでトークを展開。司会の「くりぃむしちゅー」上田晋也から「許せない世間の風潮とかあったりする？」と話題を振られる場面があった。「これ言うと、ケチって言れるのも心外なんですが」と前置きして「芸能人の方