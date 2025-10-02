首都圏連続強盗のうち、千葉県の市川市と白井市の事件で実行役を担ったとして、強盗致傷や逮捕監禁などの罪に問われた高梨謙吾被告（22）の裁判員裁判初公判が2日、千葉地裁（水上周裁判長）で開かれ、被告は起訴内容を認めた。検察側は冒頭陳述で、被告が金欲しさから闇バイトに応募したと指摘。高齢者も含む女性らに執拗で苛烈な暴行を加え、心身に大きな苦痛を与えたとした。秘匿性の高い通信アプリ「シグナル」で「パトリ