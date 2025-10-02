タレントでグラビアアイドルの清水あいり（32）が2日までにインスタグラムを更新。体調不良だと明かした。ストーリーズで「ずっと調子悪くて怖い笑」と書き出し、メガネに黒ニットの近影を公開。「8月末↑軽め咽頭炎」「9月全部↑咳喘息」「今↑また咽頭炎の時のような熱、えげつない頭痛くらりくらり…」と記述。さらに「※病院はいけてるのでご安心くださいでも全然治らないのこまた」とつづった。清水は「関西弁あいうえ