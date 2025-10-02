サムスンのGalaxy S25 EdgeとアップルのiPhone Airは、いずれも超薄型スマートフォンとして競合するモデルです。両者ともバッテリー容量が限られていますが、どちらのほうがより長持ちするのでしょうか？ ↑意外な展開に（画像提供／PhoneBuff／YouTube）。 著名なテック系YouTuberがバッテリーテストを実施し、その結果を報告しました。 Galaxy S25 Edgeのバッテリー容量は3900mAhで、iPhone Airの3149mAhよりも大きく、