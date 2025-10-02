松雪泰子、坂東龍汰らが出演する劇作家・岩松了の新作舞台、M＆Oplaysプロデュース『危険なワルツ』が、2026年3月6〜22日に新国立劇場小劇場で上演されることが決定した。【写真】坂東龍汰、美しい“横顔”で魅了撮り下ろしカット（10枚）本作は、『クランク・イン！』（2022年、眞島秀和主演）、『カモメよ、そこから銀座は見えるか？』（23年、黒島結菜主演）、『峠の我が家』（24年、仲野太賀主演）など、次々と話題作を