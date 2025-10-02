無印良品を展開する株式会社良品計画は、「真空断熱構造 保温保冷ボトル」シリーズ15アイテムを、2025年10月8日（水）から全国の無印良品の一部店舗とネットストアにて順次発売します。 「真空断熱構造 保温保冷ボトル ハンドルタイプ」（シルバー） 記事のポイント プラスチックごみ削減などの環境配慮のためにマイボトルを持ち歩く人が増えています。こちらの保温保冷ボトルは、あたたかい／冷たい飲み物のどちらにも