キャリーケースのほかの人も似たようなものを持っていて、ぱっと見で区別がつかないというプチストレスを解消したり、万一のロストバゲージの際にネームタグ。トラベルグッズのあるショップなどでも購入可能ですが、ダイソーで110円（税込）可愛くて便利なものが買えるんです！早速チェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ネームタグ（山）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーデザインが最高！