岐阜県各務原市のJR高山線の踏切で10月1日、特急列車とキャリアカーが衝突し、乗客20人がケガをした事故で、キャリアカーの運転手が「遮断機が荷台に引っかかった」と説明していることがわかりました。警察などによりますと、1日午後4時45分ごろ、各務原市鵜沼川崎町のJR高山線の踏切で、「特急ひだ」とキャリアカーが衝突し、乗客およそ200人のうち20人が軽いケガをしました。乗客：「トラックがぶつかった