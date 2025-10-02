プリザーブドフラワーギフトショップ「AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ)」が、eギフトサービス『AnyGift(エニーギフト)』を導入し、住所を知らない相手にもLINEやメールで気軽にギフトを贈れるサービスを開始しました。ディズニー映画『美女と野獣』をモチーフにしたローズギフトなど、人気商品が対象です。 AMOROSA MODERNO(アモローサモデルノ) eギフトサービス  プリザーブドローズの女王とも呼ばれる「AMOR