俳優の間宮祥太朗が１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。街中で別の有名人と間違われて話しかけられ続けた経験を明かす一幕があった。この日のテーマは「秋の愚痴祭り」。ＭＣの上田晋也に「間宮くんは街中で声かけられた時に他の俳優さんと間違われたとかあったりする？」と聞かれると「あります」と即答した間宮。「結構、前ですけど『赤西仁さん』って（声をかけられて）。『あ