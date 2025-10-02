◆米大リーグワイルドカードシリーズ第２戦ドジャース―レッズ（１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの“キケ”ことＥ・ヘルナンデス外野手が１日（日本時間２日）、本拠のレッズ戦で同点適時打を放った。４回１死一塁でキケはレッズ先発リテルの高め直球を捉え、右中間を破る二塁打。一塁からマンシーが長駆ホームインして同点に追いついた。ベンチ前のベッツは両手を挙げて大絶叫。ベ