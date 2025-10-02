リスクモンスターチャイナが、2025年10月9日より新サービス「中国企業コンプラチェックレポート」の提供を開始します。中国企業との取引におけるコンプライアンスリスクを専門家が分析し、ヒートマップ形式で可視化する調査レポートです。 リスクモンスターチャイナ「中国企業コンプラチェックレポート」  提供開始日：2025年10月9日価格：会員価格 4,000元(税込)納期：9営業日※本サービスは、リスクモンスターチ