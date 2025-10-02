フレッシュネスバーガーが、16時以降にサクッと楽しめる、お酒とおつまみのセット「フレバルセット」の提供をスタート。朝・昼・夜のライフスタイルに寄り添うサードプレイスへとさらに進化するフレッシュネスバーガーが、夜を拓く新習慣を提案します！ フレッシュネスバーガー「フレバルセット」  販売期間・対象時間：2025年10月8日（水）より、16時〜CLOSEまで販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗※球