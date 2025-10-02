マイボイスコムは10月1日、「ファストフードの利用」に関する調査結果を発表した。調査は2025年9月1日〜9月7日、11,454名を対象にインターネットで行われた。○ファストフードの嗜好度ファストフードが好きな人は、「好き」「やや好き」を合わせて6割強だった。女性の方がその比率は高く、10〜40代では8割前後に上る。また、女性10・20代では、「好き」と回答した人の割合が6割弱と特に高くなっている。ハンバーガー、ドーナツなど