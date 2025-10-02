冬が近づくとストレスになるのが静電気。いたるところでバチバチと発生して、地味に痛いですよね。そこでおすすめしたいのがダイソーの静電気対策グッズ。今回は車のドアなどに触れる前にサッと使えるキーホルダーをご紹介します。目に見えて効果がわかるので、安心感◎なアイテムですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：静電気除去キーホルダー価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーこれからの季節に持っておきた