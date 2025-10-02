リニューアルした岡山観光WEB 岡山県の観光情報を発信する公式サイト「岡山観光WEB」が1日、リニューアルしました。 「岡山観光WEB」には、岡山県内の観光スポットやグルメ、イベント情報などを掲載しています。システムの改修に合わせて7年ぶりにリニューアルしました。 観光スポットやイベント情報に関する質問に生成AIが対話形式で自動応答する機能や、観光施設に多目的トイレや授乳室がある