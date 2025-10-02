フレッシュネスバーガーに、3種の「作りたてスコーンサンド」が新登場。香り高くリニューアルしたドリップコーヒーも登場し、フレッシュネスバーガーのカフェ時間が新しくなります☆ フレッシュネスバーガー「作りたてスコーンサンド」  販売期間：2025年10月8日（水）〜終日販売販売店舗：全国のフレッシュネスバーガー店舗※球場店舗・動物園店舗を除く 2025年10月8日より、全国のフレッシュネスバーガー