三井住友カードは10月1日、「青と黄色のVポイント祭 秋冬キャンペーン!!」を開始した。青と黄色のVポイント祭 秋冬キャンペーン!!○「青と黄色のVポイント祭」第3弾青と黄色のVポイント祭は、2025年に4回の開催を予定している。今回の第3弾キャンペーンでは、100万名にVポイントが当たる特典が用意されている。これまでに開催された「祝1周年記念キャンペーン」「夏キャンペーン!!」にエントリーした利用者は、抽選口数がアップす