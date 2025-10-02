『ラブキャッチャージャパン』シーズン2の鑑賞会が10月1日に配信され、参加者の霜降り明星・せいやと、整形総額1億円のタレント・アレン様が、愛と金について深掘りし、せいやが現在の妻との結婚を決めた特別なエピソードを明かした。【映像】奥さんと付き合った当時のせいやABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャーが、事前にいずれかを選択し、自らが選んだ