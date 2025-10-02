デジタル庁と米オープンＡＩは２日、行政の効率化を目指し、政府機関が使う生成ＡＩアプリの開発や利用で連携、協力すると発表した。行政の仕事に特化したＡＩアプリの開発に、オープンＡＩの基盤モデルを使うことを検討する。同社の対話型ＡＩサービス「チャットＧＰＴ」も職員が業務で使えるようにする。行政の仕事に特化した生成ＡＩアプリは現在、デジタル庁が開発した「国会答弁検索ＡＩ」や「法制度調査支援ＡＩ」など２