CCCMKホールディングスは10月1日、「節約意向とポイ活習慣に関する調査」の結果を発表した。調査は2025年9月9日〜9月11日、全国の20〜69歳の男女4700名を対象にインターネットで行われた。○半数以上が「ポイ活を常に意識」今までにポイントを貯めたり使ったりしたことがあると回答した人を対象に調査を実施した。まず、節約について「意識している」と回答した人が87.3%(「常に意識している」46.3%、「時々意識している」41.0%)に