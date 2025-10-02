札幌市の専門学校教員だった男性が、幼稚園教諭の免許に関する試験を巡って内部告発した結果、懲戒解雇されたのは不当だとして地位確認を求めた訴訟の第1回口頭弁論が2日、札幌地裁であり、学校側は請求棄却を求めた。