セブン-イレブン・ジャパンとCCCMKホールディングスおよび三井住友カードは10月1日、「Vポイント大還元祭」を開始した。Vポイント大還元祭セブン-イレブンとVポイントが2024年10月の協業開始から1周年を迎えることを記念し、10月1日から11月30日まで、全国のセブン-イレブン利用で最大1,000%のVポイントが還元されるキャンペーンを実施する。○第1弾「三井住友カード」のスマホのタッチ決済で最大1,000%還元「三井住友カード」のタ