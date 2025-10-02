10月1日、鈴木愛理がInstagramを更新した。【写真】作中の“推し”の写真集を手にしたオフSHOTなども公開10月8日深夜から放送スタートのドラマ NEXT『推しが上司になりまして フルスロットル』（テレビ東京系）で主演を務める鈴木。地上波での放送に先駆け、動画配信サービス「U-NEXT」では10月1日の夜9時より独占先行配信がスタートした。この日の投稿で、鈴木はU-NEXTでの先行配信を告知しつつ、「前回から約2年、あっという間の