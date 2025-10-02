『イタズラがバレた犬』が見せる行動５つ ここでは、イタズラがよくないこと、または飼い主さんを怒らせることであると理解している犬が見せる行動をご紹介します。 1.その場を離れる、姿を隠す イタズラが飼い主さんにバレたとき、その場からそそくさと離れたり、自分のケージに隠れたりする犬は少なくありません。 これは、イタズラをすると飼い主さんに怒られるということを理解しているためです。直接怒られること