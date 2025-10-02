CHOCOLATE Inc.は10月31日、ジーユーと「パペットスンスン」のコラボレーションアイテムを全国のジーユー店舗およびオンラインストアで発売する。ジーユー×パペットスンスン○パペットスンスンとジーユーが初コラボSNSの総フォロワー数は200万人を超え、地上波にて毎週ショートムービーが放送中のキャラクター・パペットスンスンが、ジーユーと初めてコラボレーションする。同キャラクターの魅力をレトロでポップなムードに落とし