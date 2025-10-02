スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、ペットボトル入りコーヒーの新シリーズ「スターバックスMY RETREATキャラメルマキアート」を、全国の自動販売機限定で10月7日から発売する。スターバックスから自動販売機限定商品が登場するのは今回国内で初の取り組みとなる。現在日本では210万台（2023年時点、サントリー食品インターナショナル株式会社推計）の自動販売機が稼働し、手軽に飲み物を購