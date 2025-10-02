ロッテリアが展開するハンバーガーショップ「ロッテリア」は、10月8日から期間限定で、「リラックマ」とコラボレーションしたロッテリアオリジナル「みんなでワクワク！！リラックマのまいにちキッズセット」を販売する。ロッテリアは子ども向け商品として、様々な「キッズセット」を販売している。今回は、来年4月のショートアニメ「リラックマ」の放送開始を記念して、リラックマが愛してやまない「ホットケーキのルーティーン」