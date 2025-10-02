中華蕎麦とみ田は、ベトナム・ハノイに海外初号店「富田麺越」を9月26日にグランドオープンした。「中華そばとみ田」は、2006年に創業した人気ラーメン店。東池袋大勝軒の創業者山岸一雄氏の孫弟子で、系列店で修行の後に独立した、富田治氏が代表を務める。超濃厚豚骨魚介スープや自家製極太麺が特徴。直営店として展開するもので、高島屋系のショッピングモール「THE LOOP」に位置する。営業時間は午前10時から午後10時まで、土