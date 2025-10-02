テオスカー・ヘルナンデスが初回に落球。山本由伸の足を引っ張る(C)Getty Images地区シリーズ進出に王手をかけているドジャースが現地時間10月1日、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に臨んだ。【動画】勢いが止まらない！大谷がPS初戦で圧巻の2発目のアーチをかけたシーン「1番・DH」で先発出場の大谷翔平は初回の第1打席、ザック・リテルの前に一ゴロに倒れた。前日のポストシーズン初戦では自身初の2本塁打を