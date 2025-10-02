イケア・ジャパンは10月3日、アフリカのサバンナをインスピレーションにした「SANDLÖPARE/サンドローパレ コレクション」を、全国のイケア店舗およびIKEAオンラインストアで順次発売する。SANDLÖPARE/サンドローパレ コレクション本コレクションは、家での暮らしの中で子どもたちが遊びを通じて、絶滅の危機にひんした野生動物についてもっとよく知り、関心を持つよう働きかけることを目的として、スウェーデンの民間の