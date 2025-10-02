ファミリーマートは9月30日、プライベートブランド「ファミマル」から「エイレーネ ピノ・ノワール」(1,598円)を全国のファミリーマート酒類取扱店で発売した。「エイレーネ ピノ・ノワール」(1,598円)同商品は、ブドウ品種ピノ・ノワールの産地として名高い、ニュージーランドのセントラル・オタゴ産ピノ・ノワールを使用している。セントラル・オタゴは、フランスのブルゴーニュ地方、アメリカのオレゴン州と並び「世界三大ピノ