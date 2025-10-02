大阪市淀川区できのう１０月１日朝、登校中の小学生の女の子が、不審な男から「こっちおいで、お金あげるから」などと声をかけられる事案が発生しました。府警が注意を呼びかけています。１０月１日午前８時すぎ、大阪市淀川区十三元今里２丁目付近で、小学生の女児が登校中に、男から「こっちおいで、お金あげるから」「すぐ終わるから」などと声をかけられる事案が発生したということです。男の特徴は、▽年齢が３０代前半