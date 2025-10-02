ukkaは9月30日、「無限カリリ(キャラメルかりんとう)」(218円)をファミリーマート限定(関東一部店舗)で発売した。「無限カリリ(キャラメルかりんとう)」(218円)本商品は、「カリカリッ」とした食感が特徴のひとくちサイズのキャラメルかりんとう。ついつい食べ続けてしまう心地よい「無限食感」を目指して誕生した、無限食感スナックシリーズの第1弾商品となる。「無限カリリ(キャラメルかりんとう)」(218円)かりんとうの持つ"噛み