きょう2日（木）からあす3日（金）にかけて、北海道から北陸や関東北部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。ただ、きょうは上空寒気の影響で大気の状態が不安定となりやすく、所によりにわか雨や雷雨がありそうです。北海道や東北では落雷や突風などに注意してください。関東北部から九州は湿った空気の影響できょうは次第に雲が広がり、あすは雨の降る所があるでしょう。なお、あすの夜以降は前線を伴う低気圧が西から近