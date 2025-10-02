男子テニスの世界ランキングが2日までに発表され、錦織圭（ユニクロ）は94位から112位に後退し、106位から102位に上がった望月慎太郎（木下グループ）が日本勢トップとなった。1位カルロス・アルカラス（スペイン）、2位ヤニク・シナー（イタリア）、3位アレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）は変わらなかった。（共同）