財務省は2日、10年物国債の入札で表面利率を年1.7％にした。3日に発行する。7〜9月の1.5％から引き上げ、2008年7月以来、約17年ぶりの高水準。国債市場では日銀の早期利上げ観測などから長期金利が上昇傾向にあり、実勢金利に近づけた。国債は国が借金するために発行する債券で、10年債は元本が返済されるまでの期間が10年のもの。表面利率は国債の買い手に支払う利子の割合を示す。金利の上昇は国債の利払い費増加につながり