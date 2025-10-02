ボーイズグループZEROBASEONEが2025年のワールドツアーを翌日に控え、ファンソングのライブクリップを電撃公開した。【写真】ジャン・ハオ、大人の色気漂うスーツ姿本日（10月2日）、ZEROBASEONEは公式YouTubeチャンネルを通じて、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』の収録曲『I Know U Know』のライブクリップを公開した。トップクラスの作曲家KENZIEが手掛けた同曲は、ZEROBASEONEがZEROSE（ZEROBASEONEのファンネーム）に言葉