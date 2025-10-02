長崎で被爆し、家族を失った96歳の男性が熊本市で暮らしています。あの時、日本に流れていた「空気」とは何だったのか。今を生きる私たちに問いかけます。 【写真を見る】あの「異様な空気」を繰り返すな80年前に被爆した中学生が見た 日本の、メディアの、教室の、「当たり前」 郡家徳郎さん「この戦争は負けるよと言った友達が1人いた。みんなが『非国民だ』といっていじめた」 戦時中の記憶を語る郡家徳郎さん、96歳。社会