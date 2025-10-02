今回、Ray WEB編集部は自称社会不適合者の友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は就活中の大学3年生です。ある日バイトの休憩中、就活の選考結果メールが届いていて……？就活がうまくいっていない主人公に対して、内定が3つもあると言う真帆。そんな彼女が社会不適合者を自称することに、主人公は苛立っている様子です。このあとも、真帆の自称社会不適合者節は続くのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画