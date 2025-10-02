【マックスファクトリー 上海ワンフェス新作情報】 10月2日 公開 ヘルム - シャンデリアライト マックスファクトリーは、10月2日、3日に開催中のワンダーフェスティバル2025上海での「勝利の女神：NIKKE」フィギュアの新作情報を公開した。 今回の新作は「ヘルム - シャンデリアライト」、ソフビ「DORO」、figma「プリバティ」の3種。「DORO」ソフビは全高13センチで、貯