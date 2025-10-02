1966年の第1回放送から令和の現在も、絶大な人気を誇る『ウルトラマン』。その初代スーツアクターである古谷敏氏が、放送当時の秘話を語った『60年目のスペシウム光線』（小学館新書）が10月1日に発売された。熱狂的ウルトラマンファンだという元総合格闘家の前田日明氏が駆けつけてくれ、常に強大な敵と対峙してきた2人による貴重な対談が実現した。【前後編の前編】【写真】『ウルトラマン』の初代スーツアクター・古谷敏氏と