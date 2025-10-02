クロスオーバーワゴンとして2017年12月に誕生スズキは大幅改良した小型SUVの『クロスビー』を10月2日に発表し、同日より販売を開始した。【画像】スズキの小型SUVクロスビーがデビュー9年目の大幅改良！全137枚『スズキ・クロスビー』は、ワゴンのパッケージングと魅力的なデザイン、そしてSUVの楽しさを融合させた新ジャンルのクロスオーバーワゴンとして2017年12月に誕生。国内コンパクトSUV市場は当時から現在までに約5.4倍と