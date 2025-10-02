◇プロ野球セ・リーグ巨人5ー2中日（1日、東京ドーム）8回に代打で出場した巨人の坂本勇人選手。9回にそのままサードの守備につきました。ショートは石塚裕惺選手と、東京ドームの巨人ファンが盛り上がりを見せました。「2軍でも組んだんですけど、小さい頃から憧れていた人と、一緒のタイミングでグラウンドに立ててよかったです」と試合後に語った石塚選手。9月14日のDeNA戦でも岡本和真選手と三遊間を組んでいて、「和真さん