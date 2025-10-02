「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース−レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点を追う三回の第２打席で進塁打となる二ゴロを放った。先頭のロートベットが左翼線を破る二塁打で出塁。本拠地に反撃ムードがわき起こった中、初球の外角の変化球を強引に引っ張って二ゴロ。走者を三塁へ進塁させた。通常であれば逆方向へ流してもおかしくないボール。ベンチ