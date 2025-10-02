CW-Xは10月1日（水）より、みちょぱさんと大倉士門さん夫妻をチャレンジングパートナーに迎え、夫婦や友人と一緒に楽しめるスポーツライフを提案します♡ ランニングやジム、ゴルフなど日常の運動に寄り添うCW-Xアイテムは、快適な着ごこちと高いサポート力で、老若男女問わず継続的なトレーニングを応援します♪ 夫婦で楽しむCW-Xのスポーツウェア みちょぱさんは「スポーツ