食事宅配サービス「出前館」で注文した商品が届いていないなどと装い、返金させたとして、愛知県警は2日までに詐欺などの疑いで名古屋市の男（38）を逮捕した。不正注文を約千回行い、計約370万円の支払いを免れていたとみられる。